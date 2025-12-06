Disabile allontanato dal ristorante di un hotel | lo staff condannato a frequentare un corso sull'accoglienza

Tommaso Pimpinelli, 24enne affetto dalla malattia di Norrie, si trovava in un hotel con la famiglia a Trento quando è stato escluso dalla sala ristorante della stessa struttura alberghiera perché "infastidiva gli altri clienti". Ora lo staff dell'hotel è stato condannato a frequentare un corso che spieghi loro come accogliere le persone con disabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it