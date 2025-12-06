DIRETTA | Tutte le notizie del 6 dicembre | Roma Wesley in dubbio; Fiorentina ancora sotto a Sassuolo LIVE

Calciomercato.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi torna in campo la Serie A. Dal calcio giocato al mercato, seguite su Calciomercato.it tutti gli aggiornamenti del 6 dicembre  Messa in archivio la tre giorni di Coppa Italia il focus si sposta nuovamente sui temi legati al campionato. Tra le gare di oggi, valide per la 14esima giornata di Serie A, spicca soprattutto Inter-Como.  DIRETTA Tutte le notizie del 6 dicembre (AnsaFoto) – Calciomercato.it Dai temi legati al campo a quelli relativi alle possibili trattative di calciomercato. Segui tutte le notizie del 6 dicembre con noi. LIVE 15:49 06 Dicembre Serie A, Sassuolo-Fiorentina 2-1 al 45esimo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta tutte le notizie del 6 dicembre roma wesley in dubbio fiorentina ancora sotto a sassuolo live

© Calciomercato.it - DIRETTA | Tutte le notizie del 6 dicembre: Roma, Wesley in dubbio; Fiorentina ancora sotto a Sassuolo LIVE

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

diretta tutte notizie 6DIRETTA | Tutte le notizie del 6 dicembre: oggi in campo Inter-Como - Dal calcio giocato al mercato, seguite su Calciomercato. calciomercato.it scrive

diretta tutte notizie 6DIRETTA/ Sorrento Potenza (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (Serie C, oggi 6 dicembre 2025) - Diretta Sorrento Potenza streaming video tv, oggi sabato 6 dicembre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C. Scrive ilsussidiario.net

diretta tutte notizie 6Dove vedere le qualifiche di F1, lo sci e tutto il calcio in tv sabato 6 dicembre - Tutti gli appuntamenti sportivi da vedere in tv e in streaming oggi sabato 6 dicembre, dalle qualifiche di F1 alla Coppa del mondo di sci alla Serie A ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Diretta Tutte Notizie 6