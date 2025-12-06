DIRETTA Serie A Inter-Como 0-0 | calcio d’inizio LIVE
Tre anticipi del sabato: i viola di Vanoli ospiti del Sassuolo, i nerazzurri di Chivu ricevono il Como e quelli di Palladino sfidano il Verona La quattordicesima giornata del campionato di Serie A si apre con i tre anticipi del sabato. A dare il via alle danze alle ore 15 a Reggio Emilia saranno il Sassuolo che ha conquistato un solo punto nelle ultime due partite e la Fiorentina ultima in classifica. Lautaro Martinez, Kean e Lookman (foto Ansa) – Calciomercato.it Aperitivo con il derby lombardo da alta classifica tra l’ Inter, a caccia di un successo per riprendersi almeno per una notte la prima posizione, e la sorpresa Como che punta al colpaccio per agganciare i nerazzurri di Chivu in graduatoria e candidarsi ad un posto per la prossima Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SERIE A | Sassuolo-Fiorentina in campo DIRETTA #ANSA Vai su X
Telesveva. . +++LA SUPER DOMENICA DI SERIE D: SARNESE-ANDRIA IN DIRETTA SU TELESVEVA, DERBY DI PUGLIA A BARLETTA, MARTINA E MANFREDONIA – SERIE C: CASARANO E FOGGIA IN CAMPO, OGGI TOCCA ANCHE ALL'ALTAMURA, D - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Como diretta Serie A: segui la sfida tra Chivu e Fabregas LIVE - L'Inter ha vinto ciascuna delle ultime nove partite contro il Como in Serie A con un punteggio complessivo di 20- Segnala corrieredellosport.it
Inter-Como LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Como di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it
Diretta Inter Como/ Streaming video e tv: Chivu affronta Fabregas! (Serie A, 6 dicembre 2025) - Diretta Inter Como, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Giuseppe Meazza per il quattordicesimo turno di Serie A, stagione 2025/2026 ... Secondo ilsussidiario.net
Inter-Como: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - Como (sabato 6 dicembre 2025 con calcio d'inizio alle ore 18) è una gara valevole per la quattordicesima giornata di campionato in Serie A. Lo riporta msn.com
Inter-Como streaming gratis? Dove vedere la diretta live - Como, anticipo del sabato alle 18 valido per la 14° giornata di Serie A, può essere considerato un big match. Riporta calcionews24.com
Quando si gioca Inter - Como? - Como: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Secondo sport.virgilio.it