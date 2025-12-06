Diretta gol Serie A LIVE: sintesi, cronaca e tabellino delle sfide della 14a giornata! In campo Inter Como alle 18 e Verona Atalanta alle 20.45 Scende in campo la Serie A con i match della 14a giornata. Dopo Sassuolo-Fiorentina delle 15, in campo alle 18 Inter-Como e alle 20.45 Verona-Atalanta. Due partite dalla storia che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE, questa sera Verona Atalanta. Adesso Inter Como 2-0: Thuram! Raddoppia l’Inter