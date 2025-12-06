Diretta goal Serie A | Sassuolo Fiorentina 2-1
Diretta goal Serie A, segui qui in diretta il match Sassuolo Fiorentina SEGUI QUI SU CALCIONEWS24 la diretta dell’attuale giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. SASSUOLO-FIORENTINA: LA CRONACA 45? VANTAGGIO SASSUOLO con Muharemovic. Partita completamente ribaltata 30? Sassuolo sempre molto in avanti con ambizione 13? PAREGGIO IMMEDIATO. Grande botta di Volpato e palla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
