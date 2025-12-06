Diploma per 10 detenuti del carcere di Monza | sono diventati personal trainer
Ora, diploma alla mano, sono ufficialmente dei personal trainer. Dieci detenuti della casa circondariale di Monza hanno conseguito nei giorni scorsi il diploma di personal trainer di 1° livello Fipe (Federazione italiana pesistica), diventando i primi nella storia a ottenere questa qualifica. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
