Diploma per 10 detenuti del carcere di Monza | sono diventati personal trainer

Monzatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ora, diploma alla mano, sono ufficialmente dei personal trainer. Dieci detenuti della casa circondariale di Monza hanno conseguito nei giorni scorsi il diploma di personal trainer di 1° livello Fipe (Federazione italiana pesistica), diventando i primi nella storia a ottenere questa qualifica. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

