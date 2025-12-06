Dipartimento di Stato Usa approva vendita missili aria-terra con gittata estesa all’Italia per 301mln $ manca solo l’ok del Congresso - VIDEO
Il Dipartimento di Stato Usa ha approvato la vendita missili aria-terra con gittata estesa Joint Air-to-Surface Standoff Missiles – Extended Range (JASSM-ER) all’Italia per 301mln $. L'iter prevede ora che la decisione finale passi dal Congresso Il Dipartimento di Stato americano ha dato il v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
