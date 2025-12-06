Digitalizzazione flop | la multa triplica

A volte basta un dettaglio per scoprire che il racconto della digitalizzazione della pubblica amministrazione è ancora un libro incompiuto. Prendiamo il caso di Stefania Bonomi, fanese d’adozione, contribuente scrupolosa, che quattro anni fa viveva già a Fano (con regolare domicilio) ma risultava ancora residente a Varese. Un atto regolarizzato e aggiornato, come avviene per migliaia di persone che si spostano per lavoro o famiglia. Eppure proprio quel Comune in cui è domiciliata e che le ha comminato una multa, quando quella sanzione la notifica nel 2021, la spedisce alla residenza di Varese. La raccomandata torna indietro due volte con la stessa dicitura: "utente trasferito". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

