Difesa personale | la lezione a Secondigliano

Pronti altri due appuntamenti a Salerno e a Battipaglia. L’evento contro la violenza sulle donne. Napoli – Le due giornate del 2 e 4 dicembre alla Cristal Fitness, nel quartiere Secondigliano, hanno lasciato un’impressione chiara: quando un territorio decide di fare rete contro la violenza di genere, qualcosa si muove davvero. L’iniziativa, pensata come momento gratuito di avvicinamento alla difesa personale femminile, non si è limitata alla pratica tecnica. In quelle ore, si è creata un’atmosfera che ha unito energia, ascolto e un desiderio condiviso di sentirsi più sicure, senza sensazionalismi e senza retorica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Difesa personale: la lezione a Secondigliano

News recenti che potrebbero piacerti

Al via a Cremona il corso gratuito di difesa personale femminile: tra tecniche pratiche e strategie per gestire la paura, tante donne hanno partecipato alla prima lezione. Prossimo appuntamento giovedì 11 dicembre. #Cremona #difesapersonale #donne #sicur - facebook.com Vai su Facebook

Al via il corso gratuito di difesa personale femminile - La palestra della “Trento e Trieste” ha ospitato la prima lezione pratica, tra tecniche di autodifesa e strategie per gestire la paura. Secondo laprovinciacr.it

A Morazzone un corso di difesa personale femminile - Sarà possibile imparare tecniche fisiche di difesa, ma anche acquisire consapevolezza e imparare a riconoscere le situazioni di potenziale pericolo ... Segnala varesenews.it

Lezioni gratuite difesa personale per ragazzi comunità Agorà - Iniziativa benefica e gratuita nella palestra Arti's, dove ragazze e ragazzi ospiti di due comunità educative gestite dalla cooperativa Agorà, hanno partecipato al primo seminario gratuito di difesa ... Da ansa.it

Tassiste a lezione di difesa personale - Ma fino a che non si prenderanno dei provvedimenti seri, avremo sempre paura che ci possa accadere qualcosa». Come scrive iltempo.it

Villaputzu per il sociale: torna l’appuntamento con le lezioni di difesa personale - Secondo appuntamento stasera a Villaputzu con il progetto "Sport per il sociale": lezione gratuita di difesa personale dedicata alle donne. unionesarda.it scrive

LEZIONE DI DIFESA PERSONALE - Un dettagliato calendario di eventi riguardanti l'arte, il cinema, la musica, il teatro, lo sport, l'outdoor, ... Secondo ecodibergamo.it