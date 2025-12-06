Dieci nuove nascite in 24 ore | una giornata da record all' ospedale di Legnago

All’ospedale di Legnago le ultime ventiquattro ore tra giovedì 4 e venerdì 5 dicembre sono state segnate da un ritmo insolito e carico di emozione: dieci bambini nati in un solo giorno, cinque femmine e cinque maschi. La prima è stata Vittoria Stella Marianna, venuta alla luce alle ore 9.05 di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

