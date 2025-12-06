Diceva fro*io e finocchio al figlio minorenne | chiesti cinque anni in appello per un sindaco dell’Alto Varesotto
Varese – È un caso che scuote la politica locale e mette al centro del dibattito pubblico un tema doloroso: la violenza domestica, soprattutto quando coinvolge minori. A processo è un sindaco dell’Alto Varesotto, tuttora in carica, accusato di aver sottoposto per anni il figlio minorenne a insulti omofobi, umiliazioni e percosse. Un quadro che la Procura generale definisce senza possibilità di attenuanti: non semplici “metodi di correzione” - come sostenuto dalla difesa - ma maltrattamenti in famiglia. La vicenda ha destato scalpore non solo per la carica istituzionale ricoperta dall’imputato, ma anche per la durezza delle accuse: il ragazzo avrebbe vissuto per anni in un clima domestico fatto di paura e continue umiliazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Diceva “fro*io” e “finocchio” al figlio minorenne: chiesti cinque anni in appello per un sindaco dell’Alto Varesotto - In primo grado il politico era stato condannato a 8 mesi, una pena molto lieve rispetto alla richiesta della Procura, sempre di 5 anni. Lo riporta ilgiorno.it