Diana Canevarolo morta la donna trovata in una pozza di sangue a Vicenza | le cause sono ancora un mistero disposta l' autopsia

Leggo.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diana Canevarolo non ce l'ha fatta. La donna di 49 anni era stata ritrovata giovedì alle 5 del mattino nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza) in una pozza di. 🔗 Leggi su Leggo.it

diana canevarolo morta la donna trovata in una pozza di sangue a vicenza le cause sono ancora un mistero disposta l autopsia

© Leggo.it - Diana Canevarolo, morta la donna trovata in una pozza di sangue a Vicenza: le cause sono ancora un mistero, disposta l'autopsia

