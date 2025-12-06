Diana Canevarolo morta la donna trovata in una pozza di sangue a Vicenza | le cause sono ancora un mistero disposta l' autopsia
Diana Canevarolo non ce l'ha fatta. La donna di 49 anni era stata ritrovata giovedì alle 5 del mattino nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza) in una pozza di. 🔗 Leggi su Leggo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Diana Canevarolo in coma a Vicenza: grave incidente o violenza? -> https://www.nordest24.it/torri-quartesolo-49enne-trauma-cranico-indagini - facebook.com Vai su Facebook
È stata dichiarata morta Diana Canevarolo, la donna trovata agonizzante a Torri di Quartesolo - Intanto nelle prossime ore è atteso un nuovo sopralluogo all'interno dell'abitazione ... Come scrive rainews.it
Diana Canevarolo, morta la donna trovata in una pozza di sangue a Vicenza: le cause sono ancora un mistero, disposta l'autopsia - La donna di 49 anni era stata ritrovata giovedì alle 5 del mattino nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza) in una pozza ... Scrive leggo.it
Donna trovata ferita a Vicenza, condizioni si aggravano: sentiti marito e figlio - Diana Canevarolo, 49 anni, è stata trovata in una pozza di sangue ieri mattina nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo. tg24.sky.it scrive
Diana Canevarolo in coma a Vicenza: grave incidente o violenza? - Indagini aperte tra caduta accidentale e possibile azione di terzi. Riporta nordest24.it
Vicenza, si aggrava la donna trovata in un lago di sangue nel cortile di casa: ora lotta tra la vita e la morte - Si sono aggravate le condizioni della donna di 49 anni trovata ieri mattina all’alba in una pozza di sangue nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. Riporta msn.com