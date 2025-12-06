Diana Canevarolo è morta | speranze finite per la 49enne trovata in un lago di sangue sotto casa Resta un giallo come si sia ferita

TORRI DI QUARTESOLO (VICENZA) - Le speranze erano flebili fin dal primo momento, quando all'alba di giovedì 4 dicembre era stata trovata esanime in una pozza di sangue nel cortile di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

diana canevarolo 232 mortaÈ stata dichiarata morta Diana Canevarolo, la donna trovata agonizzante a Torri di Quartesolo - Intanto nelle prossime ore &#232; atteso un nuovo sopralluogo all'interno dell'abitazione ... Da rainews.it

diana canevarolo 232 mortaDiana Canevarolo, morta la donna trovata in una pozza di sangue a Vicenza: le cause sono ancora un mistero, disposta l'autopsia - La donna di 49 anni era stata ritrovata giovedì alle 5 del mattino nel cortile della sua abitazione a Torri di Quartesolo (Vicenza) in una pozza ... Lo riporta leggo.it

