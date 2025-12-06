Di Vita a tutti gli effetti presidente del Tribunale | Onorato dell’incarico

Ilgiorno.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono stati due momenti in cui non è riuscito a trattenere le lacrime: quando ha citato la sua famiglia, presente al completo, e quando ha ricordato l’amico e collega Stefano Storto, deceduto poco tempo fa. Un sussulto di sentimenti e commozione che ha trascinato la folta platea (colleghi, rappresentanti del Csm, della Procura, dell’Avvocatura, il prefetto e le forze dell’ordine) assiepata ieri mattina nell’aula di Corte d’Assise, dove si è svolta la cerimonia di insediamento del presidente del Tribunale Vito Di Vita, nominato all’unanimità. Una carriera professionale spesa tutta a Bergamo ricoprendo vari ruoli: giudice, gip, componente del collegio dibattimentale e giudice a latere della Corte d’Assise, fino alla guida della sezione gip-gup. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

di vita a tutti gli effetti presidente del tribunale onorato dell8217incarico

© Ilgiorno.it - Di Vita a tutti gli effetti presidente del Tribunale: "Onorato dell’incarico"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

vita tutti effetti presidenteDi Vita a tutti gli effetti presidente del Tribunale: "Onorato dell’incarico" - Una carriera professionale spesa tutta a Bergamo ricoprendo vari ruoli: giudice, gip, componente del collegio dibattimentale e giudice a latere della Corte d’Assise, fino alla guida della sezione ... Secondo ilgiorno.it

vita tutti effetti presidenteSchifani, tutta in salita la vita del presidente della Regione - Mi arrabbio quando vedo che qualcosa non funziona ma poi torno a lavorare con i miei collaborato ... Scrive msn.com

Fine vita: presidente Consiglio sardo,'tanti attendono risposte' - "La decisione del governo non mi stupisce perché sapevo quale era la posizione ma credo che abbia perso un'occasione per dare una risposta importante di grande civiltà sul fine vita". Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Vita Tutti Effetti Presidente