Di Vita a tutti gli effetti presidente del Tribunale | Onorato dell’incarico
Ci sono stati due momenti in cui non è riuscito a trattenere le lacrime: quando ha citato la sua famiglia, presente al completo, e quando ha ricordato l’amico e collega Stefano Storto, deceduto poco tempo fa. Un sussulto di sentimenti e commozione che ha trascinato la folta platea (colleghi, rappresentanti del Csm, della Procura, dell’Avvocatura, il prefetto e le forze dell’ordine) assiepata ieri mattina nell’aula di Corte d’Assise, dove si è svolta la cerimonia di insediamento del presidente del Tribunale Vito Di Vita, nominato all’unanimità. Una carriera professionale spesa tutta a Bergamo ricoprendo vari ruoli: giudice, gip, componente del collegio dibattimentale e giudice a latere della Corte d’Assise, fino alla guida della sezione gip-gup. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
