Di Lorenzo Juve | nell'estate 2024 Giuntoli lo aveva in pugno ma… Cosa successe e perchè non arrivò a Torino tutti i retroscena

Juventusnews24.com | 6 dic 2025

Di Lorenzo Juve, svelato l’incrocio di mercato dell’estate 2024: l’agente lo propose ai bianconeri dopo la rottura ma. Cosa è successo. La sfida del ‘Maradona’ è un crocevia di emozioni e di storie tese, dove il calcio giocato si mescola inevitabilmente con le trame di  calciomercato  che hanno rischiato di cambiare la storia recente della  Serie A. Tra i tanti “what if” che accompagnano la vigilia del big match, uno dei più clamorosi riguarda proprio il capitano azzurro, che domenica guiderà i suoi contro la  Vecchia Signora, ma che in un passato non troppo lontano è stato virtualmente a un passo dal compiere il “grande salto” verso Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

