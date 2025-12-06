Dexter resurrection | aggiornamento sulla produzione della stagione 2 e data di uscita annunciata

aggiornamenti sul ritorno di Dexter: Resurrection per la seconda stagione. Una delle serie più attese del panorama televisivo, Dexter: Resurrection, conferma ufficialmente l’inizio delle riprese della sua seconda stagione. Dopo la notizia della rinnovazione da parte di Showtime, si delineano i tempi e le modalità di produzione, offrendo ai fan dettagli importanti su un progetto che promette di riportare in auge uno dei protagonisti più iconici del crime drama. annuncio ufficiale e timeline di produzione. inizio delle riprese previsto per aprile 2026. In un post pubblicato su Instagram, il regista Marcos Siega ha confermato che le riprese della seconda stagione di Dexter: Resurrection prenderanno il via nel mese di aprile 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Dexter resurrection: aggiornamento sulla produzione della stagione 2 e data di uscita annunciata

Approfondisci con queste news

Paramount+. . Michael C. Hall è tornato con Dexter: Resurrection! Guarda subito la nuova serie in streaming! - facebook.com Vai su Facebook

Dexter: Resurrection, Uma Thurman si unisce al cast - Dopo il recente annuncio dell'inizio della produzione di Dexter: Resurrection, c'è un nuovo importante aggiornamento che riguarda l'attesa serie. Riporta tg24.sky.it

Dexter, Showtime rinnova Resurrection e cancella la seconda stagione di Original Sin - Showtime e Paramount TV Studios puntano tutto su Dexter: Resurrection, già al lavoro sulla seconda stagione. Si legge su tg24.sky.it

Dexter: Resurrection, la stagione 2 accoglierà il villain più atteso: arriva il New York Ripper - Il creatore di Dexter: Resurrection, Clyde Phillips, conferma che il famigerato New York Ripper farà il suo debutto in scena nella seconda stagione, dopo mesi di speculazioni e hype da parte dei fan. Riporta movieplayer.it

Dexter resurrection avrà la seconda stagione. Ma la serie sul giovane Morgan è cancellata - Showtime e Paramount Tv Studios puntano tutto su Dexter: resurrection, già al lavoro sulla seconda stagione. Segnala repubblica.it

Dexter ancora in azione: Paramount+ rinnova Resurrection per una seconda stagione - Paramount+ ha ufficializzato il rinnovo di ‘Dexter: Resurrection’ per una seconda stagione, confermando che la storia di Dexter ... Segnala quotidiano.net

Arriva “Dexter: Resurrection”, la nuova stagione della celebre serie - Hall torna nei panni di Dexter Morgan, il personaggio protagonista dell’omonima serie tv statunitense ... Da repubblica.it