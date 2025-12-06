Derby amaro alla Miwa | la Scandone esce sconfitta nel finale 76-70

Trasferta amara per la Scandone Avellino che esce sconfitta dal derby contro la Miwa Benevento, nell’undicesima giornata del campionato di serie B Interregionale, al termine di una gara rocambolesca e dal finale nervosissimo.Dopo un primo tempo giocato su livelli altissimi, con intensità, ritmo e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sabato amaranto, tempo di derby reggino. Alle 17 l’Amaro Dhelios torna in campo dopo la brillante vittoria al tie-break ottenuta a Bisignano contro Montalto, un successo che ha ridato slancio e fiducia al gruppo. - facebook.com Vai su Facebook

#Inter, #LautaroMartinez: "Derby? Abbiamo l'amaro in bocca, ma siamo consapevoli della prestazione. Avremmo meritato di più"? #MilanPress Vai su X

Scandone Avellino-Benevento, derby ad alta quota: al Pala Miwa sfida tra due squadre in piena ascesa - Derby ad alta intensità tra due squadre in piena fiducia: Avellino arriva da tre successi consecutivi, Benevento vola dopo quattro vittorie di fila e punta a confermare la propria crescita davanti al ... Segnala orticalab.it

Dell’Imperio: «Solidità difensiva e concentrazione: così la Scandone prepara il derby di Benevento» - La Scandone Avellino si prepara ad affrontare il difficile derby in trasferta contro la Miwa Benevento. Secondo orticalab.it

A Benevento la Scandone vede le streghe: il derby è dei sanniti - Gli irpini sono scesi in campo al PalaTedeschi di Benevento, per affrontare la Miwa Energia Benevento. ilmattino.it scrive

Il derby va al Posillipo ma fa festa tutta la Scandone - I presidenti di Canottieri Napoli e Posillipo insieme come i tifosi giallorossi e rossoverdi in tribuna: erano in 1500 alla Scandone, compreso il numero uno della Federnuoto Barelli, per il derby che ... Scrive rainews.it