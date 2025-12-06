Denuncia shock dell' Aiea | | Dal sarcofago di Chernobyl escono radiazioni

Lo scudo protettivo del reattore nucleare di Chernobyl, in Ucraina, colpito da un drone, non è più in grado bloccare le radiazioni. Lo ha denunciato l'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. A febbraio, un attacco di droni ha aperto un varco nella "nuova struttura di confinamento sicuro", costruita con un costo di 1,5 miliardi di euro accanto al reattore distrutto e poi trasportata in posizione su rotaie, con i lavori completati nel 2019 da un'iniziativa guidata dall'Unione Europea. L'Aiea ha affermato che un'ispezione del sarcofago in acciaio effettuata la scorsa settimana ha rilevato che l'impatto del drone ne aveva danneggiato la struttura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

