Demon slayer creatore lavora a un manga imperdibile

Nel panorama dell’animazione giapponese, alcuni titoli hanno raggiunto livelli di riconoscimento e popolarità tali da diventare veri e propri monumenti culturali. Tra questi, spicca Demon Slayer, una serie che ha riscosso un successo straordinario a livello mondiale ed è considerata una delle più influenti del genere. Nonostante la conclusione della saga attuale, l’universo creato da Koyoharu Gotouge potrebbe continuare a svilupparsi attraverso futuri progetti, anche se la direzione presa dalla creator sembra orientarsi verso scenari completamente diversi rispetto al passato. demon slayer: un capolavoro dell’animazione nipponica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Demon slayer creatore lavora a un manga imperdibile

