A un anno di distanza dall’anniversario della nascita di Giovanni Sartori, torna disponibile un classico della teoria democratica del Novecento. Democrazia e definizioni, uscito nel 1957 e ristampato in varie edizioni per Il Mulino, è un libro cruciale per capire cosa la democrazia sia realisticamente. Non è l’unico e non è il più completo del politologo fiorentino sul tema: basti pensare a Democratic Theory (1962) o The Theory of Democracy Revisited (1987). Ma rimane un libro con cui non si possono non fare i conti. E i motivi, perlomeno alcuni, sono presto spiegati. Il primo lo esplicita lo stesso Sartori nella prefazione alla terza edizione: il carattere del volume è profondamente de-mistificatorio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Democrazia e definizioni: il classico di Giovanni Sartori ristampato