Del Vecchio punta il gruppo Gedi sul piatto la Repubblica e le testate radiofoniche esclusa La Stampa scaduta l' esclusiva di Antenna Group dopo l' offerta da 140 mln

Leonardo Del Vecchio avrebbe avanzato un'offerta per una parte del Gruppo GEDI, che Exor, la holding degli Agnelli-Elkann, sta cercando di vendere. L'erede dell'impero Essilor-Luxottica Leonardo Maria Del Vecchio avrebbe chiesto informazioni agli Elkann sulla trattativa per la vendita del Gru.

