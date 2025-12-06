Del Piero scalda Napoli Juve | Match particolare da sempre c’è una rivalità unica Poi parla della possibile accoglienza per Spalletti

Del Piero scalda Napoli Juve, l’ex capitano bianconero analizza la sfida del Maradona: la rivalità è storica, l’accoglienza per Spalletti sarà divisa. L’attesa per il big match di domenica sera sta crescendo esponenzialmente e a caricare l’ambiente ci pensa chi di queste sfide ne ha giocate tantissime, spesso decidendole con le sue giocate. Alessandro Del Piero, leggendario numero 10 e capitano della Juventus, ha detto la sua sull’imminente scontro al vertice che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona. Intervenuto a margine della Philadelphia Junior Cup, l’ex fuoriclasse ha inquadrato la partita non come una semplice gara da tre punti, ma come un evento a sé stante nel calendario della Serie A, sottolineando il peso specifico della storia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Del Piero scalda Napoli Juve: «Match particolare da sempre, c’è una rivalità unica». Poi parla della possibile accoglienza per Spalletti

