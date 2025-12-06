Dedicato ai Musei Byron e del Risorgimento il libro strenna della Cassa di Ravenna e della Fondazione

Sono la grande novità del 2025 e sono sempre più i destinatari dell’attenzione mediatica e culturale internazionale: i Musei Byron e del Risorgimento stanno vivendo un momento straordinario per le attenzioni riversate da tutto il mondo sull’affascinante polo culturale fortemente voluto dalla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

