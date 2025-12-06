Decine di investimenti truffa Due ravennati ai domiciliari Un trevigiano in carcere

Proponevano investimenti ad alto rendimento in Romania a clienti, molti in situazioni di crisi finanziaria o che avevano perso la casa durante l’alluvione, sfruttandone dunque la debolezza economica: ma era tutta una truffa. Con questa accusa tre persone sono state arrestate dalla guardia di Finanza in esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal gip Corrado Schiaretti. Si tratta di un professionista trevigiano - il 69enne Parisio Candelù originario di Mogliano Veneto ma spesso a Bucarest - finito in carcere. E di due soci ravennati di una società (la Setam) posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e il divieto assoluto di comunicare all’esterno: si tratta della 70enne Flavia Valmorra e del 79enne Roberto Garavini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Decine di investimenti truffa. Due ravennati ai domiciliari. Un trevigiano in carcere

