Debutta a Lariofiere " Sonique – A Music Experience ", il salone dedicato alla cultura musicale, in programma a Lariofiere oggi e domani, in contemporanea alla storica fiera dell’elettronica. Un evento che parla di cultura musicale e non semplicemente di musica, nato dall’idea che "la musica è un patrimonio che va difeso, coltivato e riportato ad una dimensione culturale prima ancora che commerciale". Negli ultimi anni l’accesso illimitato alla tecnologia ha reso possibile a chiunque produrre musica vendibile in pochi passaggi. Una democratizzazione potente, ma anche rischiosa che può erodere profondità, studio, disciplina, competenza, valori che hanno sempre reso la musica un’arte e non un semplice prodotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

