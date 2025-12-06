Dead Space EA avrebbe nuovamente messo in pausa la serie horror | deve vendere l’IP?

Dead Space torna a far parlare di sé, ma non nel modo che i fan avrebbero sperato. Dopo il successo critico — ma non commerciale — del remake, Electronic Arts avrebbe deciso di mettere nuovamente in pausa la serie, lasciandola senza un futuro certo. Secondo un nuovo report, l’editore non avrebbe in programma alcun remake, reboot o seguito: nel breve periodo, Dead Space non rientra nella strategia di EA. Un congelamento totale che riporta il franchise nella stessa situazione vissuta dopo la chiusura di Visceral Games. Le fonti citate da Insider Gaming spiegano che alcuni membri interni all’azienda sperano che EA scelga di vendere l’IP per recuperare liquidità, specialmente dopo la recente acquisizione da parte del Fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita, che porterà la compagnia sotto un controllo quasi totale del fondo. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Dead Space, EA avrebbe nuovamente messo in pausa la serie horror: deve vendere l’IP?

