De Zerbi pronto a tornare in Serie A | ecco su quale panchina

L’allenatore italiano, ora al Marsiglia, potrebbe anche fare ritorno in Serie A. Non solo Milan: spunta un’altra pazza idea Tra gli allenatori italiani più stimati in giro per l’Europa c’è senza dubbio anche Roberto De Zerbi, che in termini di proposta di gioco e qualità ha lasciato il segno ovunque sia andato. De Zerbi pronto a tornare in Serie A: la destinazione è una sorpresa (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il tecnico bresciano ha chiuso la sua avventura in Serie A nel 2021, dopo la conclusione di un ottimo triennio al Sassuolo. Shakhtar, Brighton ed ora Marsiglia sono state le tappe seguenti della carriera del classe 1979, che sta ottenendo ottimi risultati anche con l’OM. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - De Zerbi pronto a tornare in Serie A: ecco su quale panchina

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Michele, dopo aver visto la sfidante scelta dal prof Zerbi, incontra la sua prof Lorella Cuccarini e si confronta con lei #Amici25 - facebook.com Vai su Facebook

De Zerbi e lo Shakhtar: il tecnico pronto a tornare se il campionato dovesse ripartire - Roberto De Zerbi sta vivendo giorni difficili dal punto di vista della sua carriera, dopo essere rientrato in Italia dall'Ucraina pochi giorni dopo l'invasione da parte della Russia. Secondo m.tuttomercatoweb.com

De Zerbi spiega perché non torna ad allenare in Serie A: “Da giocatore mi ero ripromesso una cosa” - La carriera da allenatore di de Zerbi prosegue a gonfie vele al Marsiglia e l'Italia per il momento resta lontana: "Mi sono affacciato a un calcio ... Riporta fanpage.it

De Zerbi: «Raspadori è un ragazzo testardo, vuole imporsi ovunque. È stato decisivo negli scudetti vinti dal Napoli» - Roberto De Zerbi si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Sportitalia. Si legge su ilnapolista.it

De Zerbi giura amore al Marsiglia: "Resterò a lungo, voglio entrare nella storia" - Il tecnico dell'Olympique ha parlato del proprio futuro professionale: "Essere qui è un privilegio, la squadra quest'anno può riuscire in tutto" ... Da tuttosport.com

Marsiglia, De Zerbi perdona Rabiot: “Sono pronto a qualsiasi cosa pur di risolvere questo problema” - Come raccontato nei giorni scorsi, è iniziata nella maniera più turbolenta possibile la stagione del Marsiglia di Roberto De Zerbi, in seguito alla furibonda lite tra Jonathan Rowe e Adrien Rabiot. Da gianlucadimarzio.com

Furia De Zerbi: "Mi avete rotto le p... con la storia del ritiro a Roma. Siamo qui solo perché..." - In attesa del nuovo papa, il tecnico italiano si riprende il Marsiglia e bacchetta i media che gli hanno “rotto le palle” con la storia del ritiro a Roma, tra l'altro nei giorni ... Scrive gazzetta.it