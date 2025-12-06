Inter News 24 De Paola riflette sulla sfida in programma domani sera tra Inter e Como. Le due lombarde si sfideranno nella splendida atmosfera di San Siro. In vista della sfida di domani tra Inter e Como, il giornalista Paolo De Paola ha offerto un’analisi interessante della partita, intervenendo durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio. Secondo De Paola, il Como rappresenta una grande speranza per il calcio, evidenziando il lavoro di qualità che la squadra sta portando avanti nonostante un budget limitato. Il giornalista ha elogiato la scelta di puntare su giovani talenti spesso ignorati dalle big, allenandoli con competenza e portandoli a livelli elevati. 🔗 Leggi su Internews24.com

De Paola riflette: «Inter Como? Una squadra in cerca di conferme contro una che punta sui giovani. Vi dico come andrà»