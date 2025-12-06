De Laurentiis | Portiamo la Formula Uno a Napoli o in Costiera o tra Ercolano e Pompei qui è meglio di Montecarlo
Aurelio De Laurentiis è intervenuto al convegno sullo sport e le infrastrutture nell’ambito di Napoli Racing, manifestazione motoristica che per tre giorni ha reso via Caracciolo un circuito per kart, auto Gran Turismo etc. Ha parlato di calcio, dello stadio Maradona, delle sovrintende nze, ma anche di motori e di Formula Uno: «Oggi dico che non siamo secondi a nessuno. Certo, non abbiamo il regime fiscale di Montecarlo, ma non c’è paragone con la bellezza del nostro golfo. E con i droni, oggi, potremmo mostrare al mondo immagini spettacolari: da Pompei a Ercolano, da Sorrento a Capri, fino a Ischia e alla Costiera Amalfitana, seguendo un’auto da corsa in un tracciato unico al mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
