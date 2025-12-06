De Laurentiis fiducioso verso Napoli Juve nonostante le assenze | Confido nel centrocampo Nella disgrazia si trovano sempre le soluzioni vincenti
De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto alla vigilia del big match con la Juventus. Queste le sue dichiarazioni. Aurelio De Laurentiis ha parlato durante il convegno su sport e infrastrutture nell’ambito di Napoli Racing. Il presidente del Napoli ha proiettato lo sguardo anche in vista del big match con la Juventus, in programma domani alle 20.45 al Maradona. Le parole riprese da Il Napolista. STADIO – «Bisogna ripensarlo da zero. Non si può ristrutturare mantenendo tutto com’è. Servono architetti di livello mondiale e un progetto moderno e funzionale”. Il patron ha citato l’esempio di Londra, dove l’abbattimento e la ricostruzione degli impianti è stato considerato un passaggio obbligato: “A Londra hanno demolito e ricostruito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
