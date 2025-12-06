«Le sovrintendenze non devono rompere i c..» Parole e opera di Aurelio De Laurentiis intervenuto al convegno sullo sport e le infrastrutture nell’ambito di Napoli Racing, manifestazione motoristica che per tre giorni ha reso via Caracciolo un circuito per kart, auto Gran Turismo etc. A Londra hanno raso al suolo uno stadio e ricostruito. Lo dico senza giri di parole: va ripensato da zero. Non si può ristrutturare mantenendo tutto com’è. Bisogna sedersi con le Sovrintendenze e dire chiaramente che serve un progetto nuovo, funzionale e moderno. Bisogna chiamare i migliori: architetti giapponesi, americani, europei, chiunque possa contribuire a ridisegnare la città in modo spettacolare e utile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

De Laurentiis: «Al Maradona nei bagni non c'è nemmeno spazio per un antibagno. Non siamo in Africa: siamo a Napoli»