De Agostini compra il 42% della catena di cartolerie Legami

De Agostini ha acquisito il 42% di Legami.Il gruppo novarese, controllato dalle famiglie Boroli e Drago, ha acquisito quindi una quota importante di uno dei brand italiani più dinamici nel settore cartoleria, articoli regalo e accessori lifestyle. Specializzata nell'ideazione, sviluppo e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

