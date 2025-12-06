Dazn tratta con i fondi di Serie A per far diventare i club azionisti del broadcast C’è anche questo dietro le parole di De Laurentiis?
Dazn tratta con i fondi di Serie A per far diventare i club azionisti del broadcast. C’è questo dietro le parole di De Laurentiis? La notizia, di qualche giorno fa, è di Milano Finanza. Eccola: Dazn starebbe studiando una partnership industriale con la Serie A. Secondo quanto appreso da milanofinanza.it, la piattaforma di streaming avrebbe iniziato a intrattenere dei primi colloqui con alcuni proprietari di club della Serie A, principalmente fondi, per valutare una evoluzione della partnership. L’idea, secondo quanto ricostruito, sarebbe quella di proporre una conversione in equity pari a circa il 10% del valore dei 700 milioni di diritti tv che Dazn versa alla Lega, quindi 70 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
