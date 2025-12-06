Dazn abbandona le partite di serie a in streaming attenzione ai rischi per i tifosi

situazione attuale del calcio in streaming e prospettive future della serie a. Il calcio si conferma come lo sport più seguito in Italia, con un pubblico che segue con passione le partite di serie A attraverso piattaforme di streaming come DAZN. Emergono segnali di incertezza riguardo alla continuità di questa relazione, alimentando timori tra tifosi, club e addetti ai lavori. La possibilità di un'interruzione del servizio, che potrebbe alterare radicalmente il modo di fruire del massimo campionato italiano, sta creando un forte interesse e preoccupazione generale. le voci di un possibile abbandono di dazn.

