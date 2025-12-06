David retroscena Spalletti | Reazione dopo faccettine da czo? C’è un autostimolarsi nel voler far vedere di che panni sei fatto

David è stato elogiato così da Spalletti nella conferenza stampa pre Napoli Juve. Le sue dichiarazioni. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli Juve, Luciano Spalletti ha parlato della reazione nelle ultime partite di Jonathan David. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. DAVID – «Non dipende mai dalle parole ma da quelli che sono i ritmi, le cadenze, quello che vuoi acchiappare personalmente. È sensibile, bravo, forte, ha una fisicità forte, penso che ci sia questo autostimolarsi nel voler far vedere di che panni sei fatto. Si porta dietro dei numeri da un altro campionato, percepisco questa reazione ed è una cosa corretta che lui deve fare, a livello del calciatore che è». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David, retroscena Spalletti: «Reazione dopo faccettine da c..zo? C’è un autostimolarsi nel voler far vedere di che panni sei fatto»

Contenuti che potrebbero interessarti

Retroscena di mercato su #David Cosa è successo in estate - facebook.com Vai su Facebook

Retroscena su Jonathan #David: per Romano e Moretto il #Milan non è un’opzione #MilanPress Vai su X

Spalletti e le tre mosse con cui ha rivoluzionato la Juve: tutti i retroscena - Si è insediato il 30 ottobre, dirigendo il primo allenamento alla Continassa. Secondo msn.com

Juventus-Cagliari, Vlahovic ko e in lacrime: la reazione di Spalletti, il cambio e come sta Dusan - Infortunio per Vlahovic, la cui gara contro il Cagliari è durata solo mezz'ora. Si legge su sport.virgilio.it

Gravina svela il retroscena: «Esonero Spalletti in Nazionale? Non lo avrei mandato via. C’era un accordo ma lui è crollato…» - Gravina, presidente della FIGC, è tornato a parlare così dell’esonero di Spalletti da ct della Nazionale. Da juventusnews24.com

Mugugni dei tifosi della Juventus, la reazione di Spalletti diventa virale: il video del confronto - Il tecnico si sfoga durante il match contro il Cagliari, ecco che cosa è successo: scatta la polemica ... Come scrive calciomercato.it

Juventus, la rivelazione di Yildiz, il retroscena di Spalletti e il futuro di David e Openda - Yildiz accende la notte di Bodo per la prima vittoria stagionale in Champions League della Juventus. Riporta sport.virgilio.it

Retroscena Spalletti, le regole per la Juve: telefoni e confronto costante - Nel tumulto degli spogliatoi, Luciano Spalletti è l'uomo che porta spesso la pace, salvo andare allo scontro se qualcosa ... tuttosport.com scrive