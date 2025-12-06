David Neres ha preso parte a 5 gol nelle ultime 6 presenze in Serie A Opta

Alcuni interessanti prospetti statistici ripresi da Opta su Napoli e Juventus, che riguardano principalmente lo scontro sugli esterni tra Neres e Kenan Yildiz (rispettivamente i due uomini più in forma e decisivi delle due squadre al momento ndr). Il brasiliano è in una striscia positiva da 5 partite, il turco invece ha solo partecipato a gol casalinghi, senza mai incidere in trasferta. Napoli-Juve è anche Neres contro Yildiz: il brasiliano è in striscia positiva da 5 partite, il turco segna solo in casa (Opta). “Qualora non perda contro la Juventus, il Napoli riuscirebbe a restare imbattuto in un intero anno solare in casa in Serie A per la prima volta dal 1987 (11V, 3N) – finora ha ottenuto 12 successi e quattro pareggi al Maradona nel 2025 ed è l’unica squadra (escluse neopromosse) che non ha mai perso nelle gare interne nei cinque grandi campionati europei nel periodo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - David Neres ha preso parte a 5 gol nelle ultime 6 presenze in Serie A (Opta)

