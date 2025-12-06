David Juve spunta il retroscena | è stato necessario l’intervento di Comolli per superare la concorrenza agguerrita di quel club italiano!

David Juve, Tuttosport svela il retroscena del blitz estivo: gli azzurri lo corteggiavano da tempo, ma l’intervento dell’AD è stato decisivo. La sfida del ‘Maradona’ tra Napoli e Juventus non sarà soltanto il confronto tra due filosofie di gioco opposte o tra due pretendenti alle zone nobili della classifica, ma rappresenterà anche l’incrocio fisico tra desideri realizzati e rimpianti di mercato. Al centro di questo intreccio c’è Jonathan David. L’attaccante canadese, che domenica sera guiderà l’attacco bianconero complice l’infortunio di Dusan Vlahovic, è stato il protagonista di uno dei duelli più accesi dell’ultima estate, un affare che ha lasciato strascichi polemici e un senso di rivalsa nella dirigenza partenopea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, spunta il retroscena: è stato necessario l’intervento di Comolli per superare la concorrenza agguerrita di quel club italiano!

