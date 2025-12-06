David Juve Sabatini consiglia Spalletti | Solo così sarà in grado di fare tanti gol e sopperire alla mancanza di Vlahovic

David Juve, l’opinionista sicuro: il canadese non è un regista offensivo ma un finalizzatore puro, serve servirlo in area per superare la doppia cifra. L’infortunio di Dusan Vlahovic ha aperto una nuova fase nella stagione della Juventus, costringendo Luciano Spalletti a ridisegnare l’attacco attorno alle caratteristiche di Jonathan David. Sul tema è intervenuto il giornalista Sandro Sabatini, che attraverso il suo canale YouTube ha voluto fare chiarezza su quello che definisce un “grande equivoco” riguardante le caratteristiche dell’attaccante canadese, spesso paragonato erroneamente al serbo per compiti e attitudini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, Sabatini consiglia Spalletti: «Solo così sarà in grado di fare tanti gol e sopperire alla mancanza di Vlahovic»

Leggi anche questi approfondimenti

Al Mondiale contro David, se... Napoli-Juve L'affare s'ingrossa? Dall'Europa al rischio B Aria pesante per Vagnati "Al Milan grazie al Toro. Modric è spaziale" La prima pagina di Tuttosport di sabato 6 dicembre #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook

David al Napoli e Hojlund alla Juve: poteva essere così In estate i destini dei due attaccanti si sono incrociati in modo strano @ChiaraLaGreca #David #Hojlund #Juventus #Napoli #Tuttosport Vai su X

Sabatini: “vi chiarisco un equivoco su Jonathan David” - Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha parlato di Jonathan David. Lo riporta tuttojuve.com

Juve, Sabatini: 'Credo che David supererà quota 10 gol, non di più' - Il giornalista ha aggiunto: 'Un grande errore è pensare che David abbia caratteristiche simili a quelle di Vlahovic' ... Riporta it.blastingnews.com

Juventus, Sabatini sul gol annullato a David: ‘Il mistero del Var è durato poco’ - Sandro Sabatini ha spiegato il motivo per cui è stato annullato il gol di Jonathan David nella gara tra Juventus e Udinese ... Lo riporta it.blastingnews.com

Sabatini a CM: "Yildiz illumina da solo la Juventus, con questo David sarà dura senza Vlahovic" - Due conferme giovani: quando brilla, Yildiz illumina (da solo) tutta la Juve; quando corre, Palestra sembra nettamente il miglior esterno destro italiano. Si legge su ilbianconero.com

Sabatini: «Yildiz stella cometa, ansia Juve per Vlahovic con questi David e Openda. Kostic preso a pallate da Palestra, migliore esterno destro italiano» - Sabatini: «Yildiz stella cometa, ansia Juve per Vlahovic con questi David e Openda. Si legge su juventusnews24.com

La Juve si rifà le punte: ora tocca a David - C’è abbondanza nell’attacco della Juve, grazie al mercato che ha consegnato a Igor Tudor un reparto ricco di qualità e con ben sei interpreti, ma almeno per il momento, ... Scrive corrieredellosport.it