Danni da drone russo la cupola di Chernobyl a rischio | Non è più sicura la sua capacità di contenimento

La cupola protettiva della centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, non garantisce più la piena sicurezza dopo un attacco di un drone russo avvenuto lo scorso febbraio. Lo ha reso noto l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), al termine di un’ispezione condotta la scorsa settimana sul sito. Secondo quanto rilevato dagli esperti, infatti, la struttura completata nel 2019 per contenere il materiale radioattivo residuo dell’incidente del 1986 ha subito danni tali da compromettere la sua capacità di contenimento. L’ispezione. «L’ispezione ha confermato che la struttura ha perso i suoi componenti di sicurezza chiave, inclusa la capacità di contenimento, ma ha anche riscontrato che non sono stati causati danni permanenti ai suoi sistemi di monitoraggio», ha spiegato il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi. 🔗 Leggi su Open.online

