Danni al cantiere del molo variazione urgente di bilancio da 80mila euro per Cesenatico

Cesenatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta Comunale nei giorni scorsi ha approvato una variazione di bilancio urgente da 80mila euro per coprire i danni che la mareggiata violenta del 22 novembre scorso - con onde sopra il metro e cinquanta - ha causato al cantiere per la riqualificazione della parte terminale della banchina del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

danni cantiere molo variazioneDanni al cantiere del Molo, variazione da 80.000 euro - 000 per coprire i danni che la mareggiata violenta del 22 novembre scorso – con onde sopra il metro e ... Secondo livingcesenatico.it

Cesenatico, danni al molo dopo l’ultima mareggiata: stanziati 80mila euro - La Giunta Comunale di Cesenatico nei giorni scorsi ha approvato una variazione di bilancio urgente da 80. Si legge su corriereromagna.it

Danni per il maltempo, parte del molo vietata a pedoni e auto - Una ampia zona dell’area portuale, parte dei moli compresi, vietata al transito delle auto e dei pedoni. Da ilrestodelcarlino.it

Entro l'anno apre cantiere per interventi al Molo San Vincenzo - Approvato oggi, dalla Giunta comunale, il primo lotto di interventi per la valorizzazione del Molo San Vincenzo. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Danni Cantiere Molo Variazione