Danilo Faso | Sogno di diventare numero uno del mondo mi ispiro a Sinner Non vivo come i miei coetanei? Non mi pesa

“Il mio sogno è diventare il numero uno del mondo ”. Dall’altro lato del telefono la voce giovane e squillante di Danilo Faso, 15 anni e già tra i più forti giocatori di tennis tavolo in Italia. Non sono parole di circostanza. Si capisce subito che quel traguardo, che sembra tanto lontano, lo sta inseguendo per davvero. “Siamo stati 12 giorni di fila fuori, sono un po’ stanco ”, confessa a ilfattoquotidiano.it. Insieme agli altri azzurrini, ai Mondiali under 15 di Cluj-Napoca (Romania), Faso ha scritto la storia conquistando la prima medaglia d’argento a squadre italiana in una rassegna iridata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Danilo Faso: “Sogno di diventare numero uno del mondo, mi ispiro a Sinner. Non vivo come i miei coetanei? Non mi pesa”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Danilo Faso impegnato ai mondiali giovanili in Romania, sta stregando tutti. Domani si giocherà una medaglia. Il papà a PalermoToday: "Pressioni? No, è tranquillo. Si incazza solo per il Palermo, vorrebbe vederlo in Serie A..." - facebook.com Vai su Facebook

C'è un Sinner del tennistavolo, il 15enne palermitano che ha demolito la Cina: "Voglio essere numero 1 al mondo" - Impegnato ai mondiali giovanili in Romania, sta stregando tutti. Secondo palermotoday.it

Danilo Faso, il baby asso siciliano che batte i cinesi nel tennistavolo: il 15enne prodigio che richiama Sinner - C'è un nuovo prodigio che cresce nel tennistavolo, e sebbene il suo nome possa non essere ancora conosciuto da tutti, il suo impatto è già inconfondibile. Segnala ilmessaggero.it

Chi è Danilo Faso, l'asso del tennistavolo che ha steso la Cina - Record di precocità e primati storici per il 15enne siciliano: ai Mondiali giovanissimi ha trascinato l'Italia a uno storico 3- Scrive msn.com