Daniel Fonseca | Spalletti può far vincere lo scudetto alla Juve Conte è un cagac… Lo ricordo così durante gli allenamenti

Daniel Fonseca: «Spalletti può far vincere lo scudetto alla Juve. Conte è un cagac. Lo ricordo così durante gli allenamenti». Parla l’ex attaccante. Ex attaccante uruguaiano, Daniel Fonseca ha lasciato il segno in Serie A negli anni ’90, vestendo le maglie di Cagliari, Napoli, Roma e Juventus. Soprannominato “ El Tigre “, era noto per il suo fiuto del gol e la sua grinta. Oggi procuratore di successo, vive a Rio de Janeiro e segue da vicino la carriera del suo assistito Giorgian De Arrascaeta, stella del Flamengo. In vista del big match tra Napoli e Juventus, Fonseca su Tuttosport ripercorre i suoi anni in Italia, analizza la sfida tra Spalletti e Conte e lancia uno sguardo critico sul calcio italiano attuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Daniel Fonseca: «Spalletti può far vincere lo scudetto alla Juve. Conte è un cagac… Lo ricordo così durante gli allenamenti»

Leggi anche questi approfondimenti

Daniel Fonseca: il doppio ex che unisce Roma e Napoli Nel grande libro delle sfide tra Roma e Napoli, ci sono nomi che fanno scattare subito un sorriso nostalgico. Uno di questi è [.....] - facebook.com Vai su Facebook

"Daniel Camicia" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

"Conte grande cagac..., ma ogni parola era un pugno. Spalletti, metti Yildiz alla Totti! Napoli o Juve? Tifo..." - Il doppio ex Daniel Fonseca, oggi procuratore, analizza la sfida e boccia la Serie A: "Allenatori più bravi dei giocatori, preferite il fisico alla tecnica e rischiate di nuovo i Mondiali. tuttosport.com scrive

IL DOPPIO EX - Fonseca: "Conte è un allenatore che tutto il mondo invidia al Napoli, in allenamento era una macchina da guerra, un esempio, Spalletti? Ha fatto grandi cose" - Daniel Fonseca, ex attaccante e doppio ex di Napoli e Juventus, è stato intervistato da Tuttosport. Segnala napolimagazine.com

Fonseca verso Napoli-Juve: "La Serie A non ha più la qualità di una volta. Oggi tifo per Conte e Spalletti" - In vista della sfida, l'ex attaccante con un passato sia in bianconero che in azzurro, Daniel Fonseca ha rilasciato un'intervista ... Da msn.com