Damiani | Napoli-Juventus non è una gara tra Conte e Spalletti

A StileTv, nel corso della trasmissione Salite Sulla Giostra di Raffaele Auriemma, è intervenuto Oscar Damiani, doppio ex Napoli-Juventus. Queste le sue parole: “Napoli-Juventus non credo che sarà una partita tra Spalletti e Conte, ma saranno i giocatori a decidere questa partita importante. Mi auguro sia una bella partita. La Juventus è una squadra di livello, ma i risultati dipendono da molti fattori. Credo sia una squadra da primi quattro posti insieme ad Inter, Milan, Napoli e Roma. Elmas o Vergara in campo? Metterei Vergara a partita in corso per non dargli troppa responsabilità. Elmas e McTominay formano una bellissima coppia che può combinarsi bene. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Damiani: “Napoli-Juventus non è una gara tra Conte e Spalletti”

