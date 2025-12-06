D’Ambrosio nel Match Day Programme | Tornare a San Siro è un’emozione Chivu…

D’Ambrosio. L’ex nerazzurro Danilo D’Ambrosio è protagonista del MatchDay Programme pubblicato dall’ Inter in occasione della sfida contro il Como. L’ex difensore ha ribadito il suo legame con il club e l’emozione che prova ogni volta che torna a San Siro. D’Ambrosio ha spiegato: “ Quando guardo l’Inter, i miei ex compagni o quando vengo a San Siro è sempre un’emozione speciale “. L’ex giocatore ha parlato anche della squadra attuale, sottolineando i progressi dei nerazzurri sotto la guida di Chivu. D’Ambrosio su Chivu e la squadra. “ La squadra la vedo in maturazione, mi piace e mi diverto a vederla giocare “, ha aggiunto D’Ambrosio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it