D’Ambrosio cuore Inter | Ciò che mi è rimasto più impresso è l’affetto dei tifosi Chivu ha qualità quando vado a San Siro…

Inter News 24 L’ex difensore dell’Inter, Danilo D’Ambrosio, è tra i protagonisti del Matchday Programme nel giorno della sfida col Como. Ospite del MatchDay Programme diffuso sui canali ufficiali del club, Danilo D’Ambrosio è tornato a parlare del suo legame indissolubile con l’ Inter. L’ex jolly difensivo, rimasto nel cuore della tifoseria per la dedizione e l’interismo mostrati in quasi dieci anni di militanza, ha ripercorso le tappe di un’avventura iniziata nel gennaio 2014. Con 284 presenze, 21 reti e 20 assist all’attivo, il suo percorso a Milano è stato ricco di momenti significativi, culminato con la conquista di cinque trofei. 🔗 Leggi su Internews24.com
Gli spazi oscuri del cuore, sono dimensioni interiori in ombra, se non sono attraversati e vinti dal coraggio, di essere... anima. Elena D'Ambrosio #poetadimestessa - facebook.com Vai su Facebook
Inter. Due Stelle sul cuore, il docu-film in uscita oggi al cinema celebra il 20° scudetto - evento sarà nelle sale cinematografiche da oggi, 19 settembre, fino al 25 settembre con Nexo Studios. tg24.sky.it scrive
Inter - Due stelle sul cuore, un atto d'amore nei confronti di una squadra. Dove non c'è solo celebrazione - Se i nerazzurri vincono, diventeranno matematicamente campioni d'Italia e conquisteranno il 20°scudetto ... Secondo mymovies.it
INTER. DUE STELLE SUL CUORE: A grande richiesta prosegue la programmazione nei cinema italiani - 000 di incasso in una settimana per il film evento che celebra il 20° scudetto del Club Nerazzurro . Riporta comingsoon.it
Da “Inter – Due stelle sul cuore” a “Transformers One”: il week-end al cinema - Il film, dedicato al ventesimo scudetto della squadra nerazzurra, approda nelle sale giovedì 19 settembre. Lo riporta bergamonews.it
Torino-Inter, Inzaghi: "Forse non saremo i più forti, ma con questo cuore ce la giochiamo" - 3 contro il Barcellona, ma fondamentale per restare in corsa verso lo scudetto. Lo riporta sport.sky.it
Inter, Inzaghi: "Vittoria meritata, di cuore. Arnautovic? E' un rigorista, si sentiva responsabile..." - Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato a Prime Video dopo il successo contro lo Young Boys: "In Champions League le partite sono tutte complicate, tutte le italiane hanno sofferto. Secondo calciomercato.com