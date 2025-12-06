D’Ambrosio cuore Inter | Ciò che mi è rimasto più impresso è l’affetto dei tifosi Chivu ha qualità quando vado a San Siro…

Inter News 24 L’ex difensore dell’Inter, Danilo D’Ambrosio, è tra i protagonisti del Matchday Programme nel giorno della sfida col Como. Ospite del MatchDay Programme diffuso sui canali ufficiali del club, Danilo D’Ambrosio è tornato a parlare del suo legame indissolubile con l’ Inter. L’ex jolly difensivo, rimasto nel cuore della tifoseria per la dedizione e l’interismo mostrati in quasi dieci anni di militanza, ha ripercorso le tappe di un’avventura iniziata nel gennaio 2014. Con 284 presenze, 21 reti e 20 assist all’attivo, il suo percorso a Milano è stato ricco di momenti significativi, culminato con la conquista di cinque trofei. 🔗 Leggi su Internews24.com

