Dall’infortunio del marittimo alle diagnosi ritoccate per l’assicurazione | l’altra faccia dell’inchiesta su Stagno d’Alcontres

Messinatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’inchiesta che ha travolto il chirurgo plastico Francesco Stagno d’Alcontres e altre trenta persone, ci sono episodi che raccontano più di ogni altra cosa la profondità del problema. Non solo presunte sponsorizzazioni pilotate, pressioni sulle aziende fornitrici e irregolarità negli ordini di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Dall8217infortunio Marittimo Diagnosi Ritoccate