Dalla Spagna all’Argentina | il percorso dell’Italia se va ai Mondiali
Qualora dovessero passare i playoff di marzo, gli Azzurri di Gattuso sarebbero inseriti nel girone con Canada, Svizzera e Qatar Poteva andare peggio. Ieri a Washington si sono tenuti i sorteggi dei Mondiali 2026 ai quali l’Italia non si è ancora qualificata. Ma nel caso saprebbe già quali sarebbero le sue avversarie e il girone non certo proibitivo può essere un ulteriore incentivo a fare bene nei playoff di marzo. Semifinale in casa contro l’Irlanda del Nord, eventuale finale in trasferta contro Galles o Bosnia. Il sorteggio dei Mondiali (foto Ansa) – Calciomercato.it Se gli Azzurri di Rino Gattuso dovessero conquistare il pass per la rassegna iridata in America, sarebbero inserito di Gruppo B con i padroni di casa del Canada, la Svizzera ed il Qatar. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altre letture consigliate
Vuelta di Spagna 2025, il percorso e le tappe - L’ottantesima edizione della Vuelta a España (e a 90 anni dalla prima volta che si corse) si disputa dal 23 agosto al 14 settembre. tg24.sky.it scrive
Vuelta di Spagna 2025, dove vedere la 1ª tappa Torino-Novara: percorso, orario TV e favoriti - La Vuelta di Spagna 2025 è l'ultimo grande appuntamento stagionale di ciclismo su strada per i Grandi Giri e scatta sabato 23 agosto fino al prossimo 14 settembre. Scrive fanpage.it