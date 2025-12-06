Dalla Spagna all’Argentina | il percorso dell’Italia se va ai Mondiali

Qualora dovessero passare i playoff di marzo, gli Azzurri di Gattuso sarebbero inseriti nel girone con Canada, Svizzera e Qatar Poteva andare peggio. Ieri a Washington si sono tenuti i sorteggi dei Mondiali 2026 ai quali l’Italia non si è ancora qualificata. Ma nel caso saprebbe già quali sarebbero le sue avversarie e il girone non certo proibitivo può essere un ulteriore incentivo a fare bene nei playoff di marzo. Semifinale in casa contro l’Irlanda del Nord, eventuale finale in trasferta contro Galles o Bosnia. Il sorteggio dei Mondiali (foto Ansa) – Calciomercato.it Se gli Azzurri di Rino Gattuso dovessero conquistare il pass per la rassegna iridata in America, sarebbero inserito di Gruppo B con i padroni di casa del Canada, la Svizzera ed il Qatar. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

