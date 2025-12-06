Dalla Juventus al Napoli Manna lo aveva in pugno | il retroscena di mercato!

Spazionapoli.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli arriva alla sfida contro la Juventus con una grande emergenza a centrocampo. Un rinforzo in più dal mercato avrebbe fatto comodo alla squadra di Conte. In estate, infatti, la dirigenza azzurra ha seguito anche altri profili. Tra questi, c’era anche Fabio Miretti. Il centrocampista bianconero è stato molto vicino al trasferimento a Napoli. Miretti-Napoli, l’accordo era vicino: la posizione della Juventus. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Giovanni Manna ha fatto di tutto per portare il 22enne a Castel Volturno. Il direttore sportivo del Napoli aveva la benedizione di Conte. La trattativa, però, non è andata in porto per questioni economiche. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

dalla juventus al napoli manna lo aveva in pugno il retroscena di mercato

© Spazionapoli.it - Dalla Juventus al Napoli, Manna lo aveva in pugno: il retroscena di mercato!

Scopri altri approfondimenti

juventus napoli manna avevaDa Miretti a Di Lorenzo, David e Lukaku: i nomi contesi tra Napoli e Juve. Alcuni sono assurdi, li ricordi tutti? - I casi di mercato che hanno infiammato le due squadre nel recente passato: che intrighi tra Manna, Giuntoli, Allegri, Spalletti e Conte. tuttosport.com scrive

juventus napoli manna avevaMiretti-Napoli, Manna lo voleva a tutti i costi. La Juve prima ha tentennato, poi ha alzato il prezzo - Napoli è stato quello di Fabio Miretti, un profilo che ha alimentato discussioni e strategie di mercato, come sottolinea Tuttosport. Da tuttonapoli.net

Mercato Juventus: Napoli ancora in mezzo! Sarà sfida con Manna per quel promettente difensore. Attenzione al duello tra bianconeri e partenopei - Attenzione al duello tra bianconeri e partenopei Tiago Gabriel, il promettente difensore attualmente in f ... Scrive juventusnews24.com

juventus napoli manna avevaJuventus, Miretti sliding doors: da obiettivo del Napoli a 'imprevisto' per Spalletti contro Conte in emergenza - La parabola calcistica di Miretti, cercato in estate dai campioni d'Italia e ora rinato in maglia bianconera La stagione della Juventus ha cambiato volto nelle ultime settimane e, insieme al nuovo cor ... Secondo msn.com

juventus napoli manna avevaIl Napoli voleva un calciatore della Juve in estate. Manna si era spinto ad offrire 14 milioni - In cima alla lista dei desideri del Napoli, la scorsa estate, c'è stato anche un calciatore della Juventus. Riporta msn.com

juventus napoli manna avevaNapoli sulla pelle di Spalletti, Juventus nel cuore di Conte: domenica la sfida tra gli ex (La Stampa) - Domenica il match tra Napoli e Juventus e sarà la sfida degli ex: Conte, juventino da sempre; Spalletti ha vinto lo scudetto a Napoli. Secondo ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Napoli Manna Aveva