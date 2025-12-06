Dalla Juventus al Napoli Manna lo aveva in pugno | il retroscena di mercato!

Il Napoli arriva alla sfida contro la Juventus con una grande emergenza a centrocampo. Un rinforzo in più dal mercato avrebbe fatto comodo alla squadra di Conte. In estate, infatti, la dirigenza azzurra ha seguito anche altri profili. Tra questi, c’era anche Fabio Miretti. Il centrocampista bianconero è stato molto vicino al trasferimento a Napoli. Miretti-Napoli, l’accordo era vicino: la posizione della Juventus. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Giovanni Manna ha fatto di tutto per portare il 22enne a Castel Volturno. Il direttore sportivo del Napoli aveva la benedizione di Conte. La trattativa, però, non è andata in porto per questioni economiche. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Dalla Juventus al Napoli, Manna lo aveva in pugno: il retroscena di mercato!

