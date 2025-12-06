Dal presepe in ferro riciclato alla Natività sotto la Muraglia | 40 opere in mostra a Bari
Dal presepe in ferro riciclato alla Natività sotto la Muraglia, l'arte dei presepi si mette in mostra a Bari con la 21esima edizione di SpaccaBari, come da tradizione ospitata al Fortino e organizzata dall'omonima associazione presieduta da Biagio Diana e Tony Matera. Insieme a Pino Potenziaeri -. 🔗 Leggi su Baritoday.it
