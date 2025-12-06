Dal Colle delle Finestre il volo del Falco verso il Giro d’Italia
ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. Nuova puntata della rubrica che ci racconta le curiosità della nostra storia bergamasca, una rubrica collegata al gioco de «L’Eco». Qui raccontiamo quella folle penultima tappa che valse la seconda vittoria della Corsa Rosa di Paolo Savoldelli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
LN Web Tv. . Langhirano News vi propone "L'ultimo volo di Giovanni Falcone" - Scritto, diretto e interpretato da Sergio Mari (Giovanni Falcone), con Pasquale Senatore (Giuseppe Di Matteo) e Marianna Mari (inviata del Telegiornale). Opera realizzata con i pat - facebook.com Vai su Facebook
Dal Colle delle Finestre, il volo del «Falco» verso il Giro d’Italia - Quella folle penultima tappa che valse la seconda vittoria della Corsa Rosa di Paolo Savoldelli. Scrive ecodibergamo.it
Festa 70 anni per primo volo del Falco 'la Ferrari dell'aria' - Un grande raduno all'aeroporto di Arezzo, località Molin Bianco, celebrerà i 70 anni del primo volo dell'aereo 'Falco F. ansa.it scrive