Dal Colle delle Finestre il volo del Falco verso il Giro d’Italia

Ecodibergamo.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. Nuova puntata della rubrica che ci racconta le curiosità della nostra storia bergamasca, una rubrica collegata al gioco de «L’Eco». Qui raccontiamo quella folle penultima tappa che valse la seconda vittoria della Corsa Rosa di Paolo Savoldelli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

dal colle delle finestre il volo del falco verso il giro d8217italia

© Ecodibergamo.it - Dal Colle delle Finestre, il volo del «Falco» verso il Giro d’Italia

Contenuti che potrebbero interessarti

finestre volo falco versoDal Colle delle Finestre, il volo del «Falco» verso il Giro d’Italia - Quella folle penultima tappa che valse la seconda vittoria della Corsa Rosa di Paolo Savoldelli. Scrive ecodibergamo.it

Festa 70 anni per primo volo del Falco 'la Ferrari dell'aria' - Un grande raduno all'aeroporto di Arezzo, località Molin Bianco, celebrerà i 70 anni del primo volo dell'aereo 'Falco F. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Finestre Volo Falco Verso